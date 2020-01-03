Россия прекратила поставки нефти в Беларусь

"Транспортировки в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов нет", сообщил РИА Новости источник в нефтяной отрасли республики.



По его словам, подача нефти прекратилась с 1 января, а "непрерывные партии" закончились 31 декабря. Тем не менее, добавил собеседник агенства, у Беларуси пока есть запасы нефти и НПЗ работают в штатном режиме.



Белорусские НПЗ подтверждают отсутствие поставок нефти из России, заявляя, что работают на запасах





ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская обл.) и Мозырский НПЗ (Гомельская обл.) констатируют отсутствие контрактов с российскими НК на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года. Оба НПЗ продолжают работу на накопленных в конце декабря остатках сырья.





"Мы работаем со сниженной загрузкой на остатках сырья, которые были накоплены в декабре. Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены, поставки отсутствуют с 1 января", - сообщил агентству " Интерфакс-Запад " представитель НПЗ.





"Ситуация по сравнению с положением дел на 31 декабря (2019 года не изменилась, контрактов на поставку нефти нет", - констатировал представитель другого завода.





На предприятиях отмечают, что текущие запасы нефтяного сырья позволят сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.





В концерне "Белнефтехим" ситуацию не комментируют.





Напомним, Беларусь накануне Нового года не смогла договориться с российскими НК об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.





Глава Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря вечером распорядился в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по нефти и заключить контракты на поставку сырья для белорусских нефтеперерабатывающих заводов.









"Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил, что в развитие телефонных разговоров Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России и заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов", - сообщала тогда пресс-служба Лукашенко.









Одновременно Лукашенко распорядился в ближайшие дни начать импорт нефти

от альтернативных России поставщиков.





"Прежде всего, речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба", - отмечалось в сообщении пресс-службы президента.





Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед этим заявил, что договоренностей с Беларусью по нефти пока достичь не удалось, диалог будет продолжен.





"Сейчас не следует преувеличивать риски, хотя действительно пока не удалось достичь договоренностей", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможна ли приостановка транзита нефти через Беларусь с 1 января.





"Такие апокалиптические сценарии (прекращение поставок - ИФ) мы пока предлагаем не обсуждать. Диалог будет продолжен", - утверждал он.





Тем временем, ранее 24 декабря Лукашенко заявил о возможности масштабного перезапуска двух из трех ниток магистрального нефтепровода (МН) "Дружба" в реверс, в результате чего транзит российской нефти через Беларусь в Европу может упасть с 60 млн тонн до 20 млн тонн в год.





"Я могу через Польшу (запустить альтернативный РФ импорт нефти - ИФ), они предлагают это, реверс. Саудовскую или американскую нефть в Гданьск (по морю - ИФ) и трубу (МН "Дружба" - ИФ) завести реверсом (из Польши в Беларусь - ИФ) они предлагают", - сказал Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы" 24 декабря, комментируя возможную схему альтернативного российскому маршрута импорта нефти.









Лукашенко отметил, что такая схема может быть реализована, если не получится договориться с РФ об условиях поставки энергоносителей. "Давайте цены ваши - мы будем платить. Но если российский рынок нефти и газа (в Беларуси - ИФ) уйдет куда-то - вы не обижайтесь", - сказал он.





По его словам, в этом случае "я буду искать альтернативу, я ее все равно буду искать, я этого не скрываю от руководства России".