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Сегодня банки не работают с юрлицами

Сегодня беларусские банки не будут обслуживать субъекты хозяйствования. Соответствующее решение было принято Нацбанком еще в прошлом году.

3 января проводится доработка автоматизированных систем банков, ЕРИП и «Банка развития» с целью обеспечения взаимодействия с АИС Национального банка.

Приостановка обслуживания юрлиц и ИП позволит банкам провести корректный запуск доработанных автоматизированных систем.

Услуги физлицам сегодня оказываются в полном объеме.
Источник: reform.by
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