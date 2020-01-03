Apple побила исторический рекорд









По данным газеты, рыночная капитализация Apple достигает $1,33 трлн. На втором месте по капитализации идет Microsoft с $1,23 трлн.





Акции Apple впервые превысили $200 в августе 2018 года. В целом с 2009 года стоимость акций компании увеличилась почти в десять раз, отмечает FT.





В сентябре 2019 года Apple выпустила новые модели смартфонов: iPhone 11 Pro , iPhone 11 Pro Max, iPhone 11. После презентации новых гаджетов капитализация компании превысила $1 трлн.