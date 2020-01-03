Apple побила исторический рекорд
Цена акций Apple 2 января впервые превысила порог в $300. К закрытию торгов стоимость бумаг американской компании выросла на 2,3%, до $300,35, сообщает Financial Times (FT).
По данным газеты, рыночная капитализация Apple достигает $1,33 трлн. На втором месте по капитализации идет Microsoft с $1,23 трлн.
Акции Apple впервые превысили $200 в августе 2018 года. В целом с 2009 года стоимость акций компании увеличилась почти в десять раз, отмечает FT.
В сентябре 2019 года Apple выпустила новые модели смартфонов: iPhone 11 Pro , iPhone 11 Pro Max, iPhone 11. После презентации новых гаджетов капитализация компании превысила $1 трлн.
09:38 03/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.