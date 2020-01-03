Греция, Израиль и Кипр будут строить газопровод EastMed





Об этом сообщает Cyprus Mail.





«Межправительственное соглашение о строительстве газопровода EastMed было подписано в четверг в Афинах между Грецией, Кипром и Израилем», - говорится в сообщении.





Документ подписали министры энергетики трех стран: Греции Костис Хадзидакис, Кипра - Йоргос Лаккотрипис, Израиля - Юваль Штайниц. На церемонии присутствовали премьер-министры Греции Кириакос Мицотакис и Израиля - Биньямин Нетаньяху, а также президент Кипра Никос Анастасиадис.





Лидер Кипра назвал соглашение «историческим», заявив, что оно создает основу для реального взаимодействия: «На Ближнем Востоке должно быть сотрудничество, а не соперничество, особенно это касается энергетических и других вопросов, которые могут связать государства региона».





Газопровод EastMed будет проходить по Средиземному морю от Израиля через Кипр и Крит на материковую Грецию - и далее в Италию.