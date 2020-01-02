В Беларуси крепкий алкоголь и плодовые вина будут стоить дороже
Повысили минимальные цены на производимые и продаваемые в Беларуси крепкие алкогольные напитки и плодовые вина.
Соответствующие постановления №100 и №101 были приняты МАРТ, сообщиликорреспонденту агентства «Минск-Новости» в министерстве.
Согласно постановлению №100, алкогольные напитки крепостью свыше 28 % в розницу будут стоить около 6,47 руб. за 0,5 литра с НДС. А этиловый спирт, ректификованный из пищевого сырья с учетом акциз и без НДС, будут продавать за 71, 73 руб. за декалитр.
Постановлением же №101 установлена минимальная цена на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии крепостью 18 %. Она составила 2,99 руб. за 0,7 л без НДС.
Постановления вступают в силу после их официального опубликования.
21:20 02/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.