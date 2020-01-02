Власти ввели новый тариф на электричество для обогрева жилья





С 1 января те, кто обогревает жилье электричеством, ввели новый также дифференцированный тариф по двум временным периодам, пишет finance.tut.by

В 2019 году белорусы, которые хотели обогревать жилье электричеством, могли выбрать один из двух тарифов. Первый вариант — выбрать одноставочный тариф, который действовал как на обогрев, так и на все остальные нужды. Тариф составлял 0,0761 рубля за 1 кВт∙час. При этом не нужно устанавливать специальный отдельный счетчик отопления. Для владельцев частных домов такую возможность ввели с 1 июля, а жильцы многоквартирных домов могли выбрать этот тариф и раньше.









С 1 января этот тариф повысили до 0,0809 рубля за 1 кВт∙час.





Второй вариант — установить дополнительный специальный счетчик, который считает потраченную электроэнергию на отопление по тарифу 0,0335 рубля за 1 кВт·ч. Остальная потребленная электроэнергия, в том числе на приготовление еды, стирку, освещение дома, считалась по второму основному счетчику и оплачивалась по одному из существующих тарифов — по объему или времени потребления.





С 1 января этот тариф по-прежнему составляет 0,0335 рубля за 1 кВт·ч, а с 1 июня и до конца года — 0,0374 рубля.





С 1 января власти ввели еще один дифференцированный тариф по двум временным периодам. Как и одноставочный тариф, новый тариф действует как на обогрев, так и на все остальные нужды. При этом не нужно устанавливать специальный отдельный счетчик отопления. В период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) тариф составляет 0,0584 рубля за 1 кВт·ч, а в остальное время суток — 0,1084 рубля.





Почему не все владельцы частных домов смогут пользоваться новым тарифом?

Но перейти на новый тариф смогут не все белорусы, которые живут в частных домах. Как поясняли ранее в МАРТ, сделать это можно при наличии технической возможности.





Проблема в том, что в некоторых населенных пунктах распределительные электрические сети внешнего электроснабжения имеют ограниченный резерв пропускной способности. Без их полной реконструкции невозможно значительно увеличивать электрическую нагрузку жилых домов или квартир, поясняли раньше в Минэнерго.









«Пропускная способность распределительных электрических сетей внешнего электроснабжения в таких населенных пунктах (1960−90 годов застройки) рассчитывалась исходя из строительных норм, которые предусматривали расчетную электрическую нагрузку индивидуального жилого дома не повышенной комфортности на уровне не более 3,5 кВт, расчетная электрическая нагрузка индивидуального жилого дома повышенной комфортности (коттеджа) предполагалась на уровне не более 11,5 кВт», — отмечали ранее в ведомстве.





Чтобы увеличить электрическую нагрузку индивидуальных жилых домов, зачастую требуется строительство дополнительных линий и трансформаторных подстанций. А в густо застроенных населенных пунктах зачастую это проблематично, добавляют в ведомстве.



