Руководство АКБ просит возбудить уголовное дело против активистов

Руководство аккумуляторного завода «АйПауэр» обратилось в УВД Брестского облисполкома с «сообщением о преступлении». В нем говорится, что «на платформе MolaMola неизвестными лицами осуществляется сбор денежных средств якобы с целью проведения общественной экологической экспертизы ООО «АйПауэр»». Копия документа есть в распоряжении «БГ».





На момент подачи заявления (10 декабря – прим. ред.) было собрано больше 4 000 рублей – т. е. почти половина указанной к сбору суммы. По мнению руководства завода, сбор ведется «путем обмана и злоупотребления доверием» – мол, предусмотренный законодательством срок проведения общественной экологической экспертизы истек еще 4 года назад и ее проведение «в настоящее время невозможно». Кроме того, заявители ссылаются на законодательство, согласно которому расходы на проведение такой экспертизы должны нести непосредственно ее заявители – в данном случае, Дмитрий Бекалюк и Демьян Лепесевич.





Сбор средств через MolaMola руководство завода квалифицировало как мошенничество и попросило милицию провести проверку, возбудить уголовное дело по факту совершенного преступления, установить виновное лицо и привлечь его к уголовной ответственности.





«На сайте MolaMola четко прописаны и организаторы сбора, и причина сбора – все абсолютно прозрачно и понятно. Видимо, руководство завода живет в какой-то другой стране», – комментирует активист Дмитрий Бекалюк.