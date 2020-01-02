«Семейный капитал» в Беларуси больше не будут назначать в долларах

Ранее Банк развития получил свыше $500 млн «капитала». Каждой семье открыли депозит на $10 тыс. Значит, назначили его примерно 50 тыс. семей. Эти деньги нельзя снять и потратить на что угодно. Траты строго регламентированы. До 2020 года в большинстве случаев «семейный капитал» разрешалось потратить лишь по истечении 18 лет после рождения ребенка, в связи с рождением которого назначили депозит.





Фактически Банк развития за счет «семейного капитала» получил дополнительные инвестиционные ресурсы. Они были потрачены, например, на кредиты для строительства МКАД-2 и объектов к II Европейским играм, на покупку самолетов для «Белавиа» и другие цели.





Сейчас через 18 лет семейный капитал можно использовать на улучшение жилищных условий, образование, медпомощь, социальные услуги, дополнительную пенсию для матери.





Теперь разрешено досрочное использование на покупку или реконструкцию жилья, образование в колледже или вузе, определенные медуслуги.