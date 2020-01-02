Любители бесплатных платежей «отберут» у банков миллиарды долларов

В ходе исследования Accenture Global Payments Pulse Survey аналитики опросили 240 топ-менеджеров, отвечающих за развитие платежей в банках из 22 стран, и выяснили, как они планируют повышать лояльность клиентов, доходы и рентабельность в изменившихся условиях.





Согласно оценкам Accenture, мировой рынок платежей будет расти со средней ежегодной скоростью 5,5%. В этом году объем рынка составит около 1,5 триллиона долларов, к 2025 году он превысит планку в 2 триллиона долларов.









Опрошенные Accenture топ-менеджеры признают вызовы, связанные с новыми технологиями в платежах.





71% опрошенных банковских руководителей в мире и 93% в Европе убеждены, что платежи становятся бесплатными.

73% считают, что большинство платежей уже «невидимы» или станут такими в течение следующих 12 месяцев.

78% заявили, что платежи либо уже мгновенные, либо станут мгновенными в ближайший год.





А что в Беларуси





В Беларуси растёт объём безналичных платежей. По данным Нацбанка, в третьем квартале пользователи совершили 411,8 миллиона безналичных операций на 10 миллиардов рублей. По сравнению со вторым кварталом количество операций выросло на 11 миллионов, их объём — на 0,5 миллиарда рублей.





За январь–сентябрь этого года в Беларуси был совершено 1,1 миллиард безналичных операций на 28 миллиардов рублей. Наличных операций было совершено почти в 7,5 раз меньше (154,1 миллиона) на 24 миллиарда рублей. Для сравнения, за весь прошлый год пользователи совершили 1,3 миллиарда безналичных операций на 29,7 миллиарда рублей.