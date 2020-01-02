+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Повышены минимальные цены на крепкий алкоголь и плодовые вина

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси повысило предельные минимальные цены на производимые и реализуемые в стране крепкие алкогольные напитки и плодовые вина.

Так, согласно постановлению МАРТ №100, предельная минимальная розничная цена на алкогольные напитки крепостью свыше 28% установлена на уровне Br6,47 (за 0,5 литра с НДС), что на 4,9% больше ранее действовавшей минимальной цены.

Предельная минимальная отпускная цена на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья (с учетом акциза) на условиях франко-отправления (без НДС) установлена в размере Br71,73 за декалитр (увеличение на 3,5%).

Еще одним постановлением - №101 предельная минимальная отпускная цена на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии объемом 0,7 л крепостью 18% (без НДС на условиях франко-отправления) повышена до Br2,99 (на 5,3%).

Решение принято ввиду планируемого изменения ставок акцизов в 2020 году, пояснили в МАРТ.

Документы вступают в силу после официального опубликования.
Интерфакс
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ
Игорь Масловский
Итоги 2018-2019
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru