Повышены минимальные цены на крепкий алкоголь и плодовые вина
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси повысило предельные минимальные цены на производимые и реализуемые в стране крепкие алкогольные напитки и плодовые вина.
Так, согласно постановлению МАРТ №100, предельная минимальная розничная цена на алкогольные напитки крепостью свыше 28% установлена на уровне Br6,47 (за 0,5 литра с НДС), что на 4,9% больше ранее действовавшей минимальной цены.
Предельная минимальная отпускная цена на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья (с учетом акциза) на условиях франко-отправления (без НДС) установлена в размере Br71,73 за декалитр (увеличение на 3,5%).
Еще одним постановлением - №101 предельная минимальная отпускная цена на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии объемом 0,7 л крепостью 18% (без НДС на условиях франко-отправления) повышена до Br2,99 (на 5,3%).
Решение принято ввиду планируемого изменения ставок акцизов в 2020 году, пояснили в МАРТ.
Документы вступают в силу после официального опубликования.
08:29 02/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.