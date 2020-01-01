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Лукашенко объявил благодарность руководителю компании по развитию "Великого камня"

Александр Лукашенко объявил благодарность руководителю компании по развитию «Великого камня» Ху Чжэну, сообщила пресс-служба главы государства.

"Благодарность президента Беларуси объявлена главному исполнительному директору китайско-белорусского совместного закрытого акционерного общества "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэну. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко", - проинформировали в пресс-службе.

Ху Чжэн удостоен благодарности президента за личный вклад в развитие сотрудничества между Беларусью и Китаем, строительство индустриального парка "Великий камень" и реализацию инвестиционных проектов на его территории, говорится в сообщении пресс-службы.
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