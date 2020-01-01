Нацбанк определил задачи на 2020 год

"Карта основных задач Национального банка является ключевым элементом стратегического планирования. Она закрепляет иерархию целей и задач, определяет направленность действий центрального банка страны по их решению", - отметили в Нацбанке.





Декларируемые цели - обеспечение ценовой и финансовой стабильности - традиционны для большинства центральных банков. Поддержание инфляции предусмотрено в пределах 5%.





"Достижение этих целей обеспечивает формирование благоприятных условий для устойчивого экономического развития", - добавили в Нацбанке.







