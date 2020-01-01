Нефтью Лукашенко занимается лично. Но контракты не подписаны
Москва и Минск остались без соглашений на поставку на 2020 год
Россия и Беларусь так и не смогли договориться об условиях поставок нефти и газа на 2020 год после окончания действующих соглашений, срок которых истекает 1 января. Основные споры, уточняют на рынке, в обоих случаях связаны с ценой поставок, на снижении которой настаивает Минск. При этом, скорее всего, пока экспорт нефти в республику продолжится вне контрактов.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко по телефону договорились продолжить работу по заключению контрактов по поставке углеводородов в республику. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь председателя российского правительства Олег Осипов. В Минске уточнили, что Беларусь договорилась с российским Минэнерго о конкретных поставках нефти в республику в условиях отсутствия нефтегазовых контрактов. «Речь шла о конкретных графиках и компаниях, которые будут поставлять нефть в Беларусь»,— отметили в пресс-службе Александра Лукашенко.
Действующие соглашения на поставку и транзит нефти, а также контракт на поставку газа заканчиваются 31 декабря. Накануне поставки российской нефти в Белоруссию, а также вопросы поставок и транзита газа в телефонных разговорах обсуждали президенты стран Владимир Путин и Александр Лукашенко, но конкретных договоренностей они не достигли.
По итогам переговоров глава республики поручил правительству согласовать с Россией промежуточный вариант условий поставок в республику нефти и газа, если Москва и Минск не договорятся о поставках до 1 января.
Как уточнили “Ъ” несколько источников, знакомых с ситуацией, с 1 января 2020 года экспорт на белорусские НПЗ не будет остановлен, нефть пойдет в их направлении без контрактов. Основной причиной разногласий является цена продажи российской нефти, которую Минск хочет снизить.
Транзитные поставки через республику будут осуществляться в обычном режиме, так как все соответствующие графики согласованы и соответствующие договоры на прокачку через Беларусь с «Транснефтью» заключены. При этом Александр Лукашенко поручил правительству в ближайшие дни начать альтернативный РФ импорт нефти. Эксперты на рынке считают, что наиболее вероятным вариантом могут стать поставки нефти из Усть-Луги в Польшу с одновременным свопом на транзитную нефть, которая будет идти по территории Беларуси.
В нефтекомпаниях и «Транснефти», а также Минэнерго и правительстве ситуацию не комментируют. Споры по поставкам газа в Беларусь также связаны со стоимостью сырья. Минск настаивает на снижении цены до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цена на газ для Бе уси в 2019 году составляла $127 за тысячу кубометров на границе. Поставки составляют около 20 млрд кубометров ежегодно. Вчера под бой курантов стороны договорились о ценах на газ. Но только на два месяца.
10:39 01/01/2020
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