Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко подписали протокол о ценах на газ для Республики Беларусь на январь и февраль 2020 года", - говорится в нем.





Также подписаны дополнения к контрактам на транзит и поставку газа с "Газпром трансгаз Беларусь", продлевающие их до 2021 года.





"Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года", - отмечается в сообщении, которое цитирует ТАСС





Кстати, посол Семашко от имени субъекта хозяйствования никаких договоров подписывать не должен был. Но цены на газ - это политика.