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Под бой курантов Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ. Но только на январь и февраль 2020 года

Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года, говорится в сообщении "Газпрома".

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко подписали протокол о ценах на газ для Республики Беларусь на январь и февраль 2020 года", - говорится в нем.

Также подписаны дополнения к контрактам на транзит и поставку газа с "Газпром трансгаз Беларусь", продлевающие их до 2021 года.

"Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года", - отмечается в сообщении, которое цитирует ТАСС

Кстати, посол Семашко от имени субъекта хозяйствования никаких договоров подписывать не должен был. Но цены на газ - это политика.
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