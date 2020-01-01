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Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Журнал Forbes составил список российских миллиардеров, чьи состояния за последние десять лет сократились сильнее всего. Первая строчка в рейтинге досталась Олегу Дерипаске.



В 2010-м его доход составлял 10,7 млрд долларов, а к 2019-му сократился до 4 млрд. В частности, его активы обвалились из-за введения американских санкций. В январе 2019-го ограничения против компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго" были сняты благодаря достигнутому с американским Минфином соглашению. Однако остальные компании и лично Дерипаска остались под санкциями.

На вторую строчку издание поставило председателя совета директоров АФК "Система" Владимира Евтушенкова, чей капитал уменьшился с 7,5 до 2,1 млрд долларов. Тройку замыкает председатель совета директоров ПАО "Мечел" Игорь Зюзин. Потери бизнесмена с 2010 года оценили в 5,9 млрд долларов.

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев "Норникеля" Владимира Потанина (23,6 млрд долларов), председателя правления "Новатэка" Леонида Михельсона (27 млрд долларов) и совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова - его состояние за год выросло на 5,3 млрд долларов, до 23,9 млрд.
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