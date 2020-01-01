Работники Гомсельмаша отправлены в отпуск до 13 января

Причинами данных мер называется снижение объёмов производства и стремление сохранить трудовой потенциал основных рабочих.





Отметим, что по данным бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2019 года выручка от реализации предприятия составила 343859 тыс. рублей, что почти на 5 тыс. рублей больше чем в аналогичном периоде 2018 года.





В тоже время рост расходов привел к сокращению прибыли от реализации с 32366 тыс. рублей в 2018 году до 26227 тыс. рублей в 2019 году.





По итогам всех видов деятельности предприятием был получен убыток до налогообложения в размере 142 тыс. рублей. Для сравнения отметим, что в 2018 году в аналогичном периоде убыток до налогообложения составлял 67812 тыс. рублей.