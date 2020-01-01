Работники Гомсельмаша отправлены в отпуск до 13 января
Работники основного производства ОАО «Гомсельмаш» отправлены в отпуск до 13 января. Кроме того, в январе 2020 года работникам будут предоставлены отпуска с частичным сохранением зарплаты в пятницы 17, 24 и 31 января.
Причинами данных мер называется снижение объёмов производства и стремление сохранить трудовой потенциал основных рабочих.
Отметим, что по данным бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2019 года выручка от реализации предприятия составила 343859 тыс. рублей, что почти на 5 тыс. рублей больше чем в аналогичном периоде 2018 года.
В тоже время рост расходов привел к сокращению прибыли от реализации с 32366 тыс. рублей в 2018 году до 26227 тыс. рублей в 2019 году.
По итогам всех видов деятельности предприятием был получен убыток до налогообложения в размере 142 тыс. рублей. Для сравнения отметим, что в 2018 году в аналогичном периоде убыток до налогообложения составлял 67812 тыс. рублей.
11:18 01/01/2020
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