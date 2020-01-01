Прокурор считает, что вина Бобарико полностью доказана, и просит приговорить экс-директора к пяти годам колонии усиленного режима. Второго обвиняемого — взяткодателя Мельникова — гособвинитель просит приговорить к лишению свободы на 3 года 6 месяцев в колонии усиленного режима.





В качестве смягчающих вину обстоятельств прокурор просит суд учесть, что обвиняемые чистосердечно раскаялись и активно способствовали выявлению преступления, а также что у каждого из них на иждивении есть малолетние дети.









Адвокаты обвиняемых настаивают на более мягком наказании, не связанном с лишением их подзащитных свободы.





Адвокат Мельникова считает, что он должен быть освобожден от уголовной ответственности.





— Лицо давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении него имело место вымогательство в даче взятки либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном и активно способствовало раскрытию и расследованию преступления, — процитировала примечание статьи 431 УК защитник.





Адвокаты Бобарико, у него их два, также обратили внимание суда на то, что их подзащитный полностью раскаялся, написал явки с повинной, участвовал в изобличении других участников преступления.





— В ходе судебного следствия было установлено, что инициатором преступления был Завадский (по делу проходит свидетелем. — Прим.) — учредитель «КормЖивСервис» и «СтандартАгро», который обратился к обвиняемому с просьбой об оказании содействия в погашении дебиторской задолженности и предложил эту схему по заключению договоров. Бобарико, находящийся с ним в дружеских отношениях, не отказал Завадскому. Обвиняемый при этом осознавал, что его действия не будут выходить за рамки законодательства. В нынешних экономических условиях при постоянном отсутствии оборотных средств по такой схеме работает большинство предприятий Беларуси — и в этом нет ничего противоправного. Заключение указанных договоров относится к обычной хозяйственной деятельности. Такая практика на «Милкавите» была и раньше, — отметил защитник Бобарико.





Адвокат считает, что помощь его подзащитного не носила ярко выраженного корыстного характера, и просит суд учесть это обстоятельство.





— В материалах уголовного дела есть справки с места работы обвиняемого, документы, подтверждающие его доходы, подтверждают, что Бобарико не нуждался в денежных средствах. Таким образом, такой признак как «из корыстных побуждений» в данном случае не является первостепенным и определяющим. У Бобарико не было ярко выраженного желания к обогащению.