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Прокурор просит приговорить бывшего директора «Милкавиты» к пяти годам колонии за взятки

В суде Железнодорожного района Гомеля идёт суд по делу экс-руководителя «Милкавиты» Сергея Бобарико. Его обвиняют во взятке — получении от коммерсанта 7500 долларов «за благоприятное решение вопроса». Гособвинитель попросил приговорить экс-руководителя, а также того, кто давал ему взятки, к лишению свободы.

Прокурор просит приговорить бывшего директора «Милкавиты» к пяти годам колонии за взятки
Прокурор считает, что вина Бобарико полностью доказана, и просит приговорить экс-директора к пяти годам колонии усиленного режима. Второго обвиняемого — взяткодателя Мельникова — гособвинитель просит приговорить к лишению свободы на 3 года 6 месяцев в колонии усиленного режима.

В качестве смягчающих вину обстоятельств прокурор просит суд учесть, что обвиняемые чистосердечно раскаялись и активно способствовали выявлению преступления, а также что у каждого из них на иждивении есть малолетние дети.


Адвокаты обвиняемых настаивают на более мягком наказании, не связанном с лишением их подзащитных свободы.

Адвокат Мельникова считает, что он должен быть освобожден от уголовной ответственности.

— Лицо давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении него имело место вымогательство в даче взятки либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном и активно способствовало раскрытию и расследованию преступления, — процитировала примечание статьи 431 УК защитник.

Адвокаты Бобарико, у него их два, также обратили внимание суда на то, что их подзащитный полностью раскаялся, написал явки с повинной, участвовал в изобличении других участников преступления.

— В ходе судебного следствия было установлено, что инициатором преступления был Завадский (по делу проходит свидетелем. — Прим.) — учредитель «КормЖивСервис» и «СтандартАгро», который обратился к обвиняемому с просьбой об оказании содействия в погашении дебиторской задолженности и предложил эту схему по заключению договоров. Бобарико, находящийся с ним в дружеских отношениях, не отказал Завадскому. Обвиняемый при этом осознавал, что его действия не будут выходить за рамки законодательства. В нынешних экономических условиях при постоянном отсутствии оборотных средств по такой схеме работает большинство предприятий Беларуси — и в этом нет ничего противоправного. Заключение указанных договоров относится к обычной хозяйственной деятельности. Такая практика на «Милкавите» была и раньше, — отметил защитник Бобарико.

Адвокат считает, что помощь его подзащитного не носила ярко выраженного корыстного характера, и просит суд учесть это обстоятельство.

— В материалах уголовного дела есть справки с места работы обвиняемого, документы, подтверждающие его доходы, подтверждают, что Бобарико не нуждался в денежных средствах. Таким образом, такой признак как «из корыстных побуждений» в данном случае не является первостепенным и определяющим. У Бобарико не было ярко выраженного желания к обогащению.


И Бобарико, и Мельников находятся под подпиской о невыезде. На прошлых судебных заседаниях бывший руководитель вину признал полностью, раскаялся и уверял, что «больше такое не повторится».

Второй обвиняемый Мельников — представитель коммерческой структуры, от которой генеральный директор получил взятку частями: первый раз — 2200 долларов, второй — 5300. Его партнер Завадский в этом процессе — свидетель. Коммерсанты представляли две структуры — «КормЖивСервис» и «СтандартАгро», которые поставляли сельхозпредприятиям ветеринарные препараты. Те же не могли вовремя рассчитаться. Тогда предприниматели обращались за «помощью» к руководителям крупных предприятий.

Сергей Бобарико на судебном допросе отметил, что был в приятельских отношениях с представителями коммерческой структуры — Мельниковым и Завадским. Они попросили его посодействовать в погашении задолженности от сельскохозяйственных предприятий. В хозяйствах свои счета часто описаны или арестованы, поэтому они работают через счета «Милкавиты», которой сдают молоко. Бывший глава обещал помочь.

Сельхозпредприятия, коммерсанты и «Милкавита» заключали трехсторонние договоры перевода долга, и «КормЖивСервис» получал деньги за поставленные ветеринарные препараты.
TUT.by
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