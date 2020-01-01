Биткоин вырос на девять миллионов процентов за 10 лет
Курс биткоина к доллару вырос на девять миллионов процентов за 10 лет, пишет Bloomberg. По рентабельности вложений главная криптовалюта мира обошла золото и некоторые биржевые индексы.
В начале десятилетия стоимость одного биткоина составляла 0,08 доллара. На момент публикации она равняется 7210 долларам.
По подсчетам издания, рентабельность вложений в биткоин превысила показатели других популярных активов, например, золота и биржевого индекса S&P 500.
Максимальных показателей стоимость биткоина достигала в конце 2017 года, когда она равнялась 20 тысячам долларов. Впоследствии она значительно снизилась.
09:55 01/01/2020
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