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Биткоин вырос на девять миллионов процентов за 10 лет

Курс биткоина к доллару вырос на девять миллионов процентов за 10 лет, пишет Bloomberg. По рентабельности вложений главная криптовалюта мира обошла золото и некоторые биржевые индексы.



В начале десятилетия стоимость одного биткоина составляла 0,08 доллара. На момент публикации она равняется 7210 долларам.

По подсчетам издания, рентабельность вложений в биткоин превысила показатели других популярных активов, например, золота и биржевого индекса S&P 500.

Максимальных показателей стоимость биткоина достигала в конце 2017 года, когда она равнялась 20 тысячам долларов. Впоследствии она значительно снизилась.
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