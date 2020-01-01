Биткоин вырос на девять миллионов процентов за 10 лет









В начале десятилетия стоимость одного биткоина составляла 0,08 доллара. На момент публикации она равняется 7210 долларам.





По подсчетам издания, рентабельность вложений в биткоин превысила показатели других популярных активов, например, золота и биржевого индекса S&P 500.





Максимальных показателей стоимость биткоина достигала в конце 2017 года, когда она равнялась 20 тысячам долларов. Впоследствии она значительно снизилась.