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Поговорив с Путиным о нефти, Лукашенко собрал срочное совещание

Александр Лукашенко 31 декабря провел совещание с руководством нефтехимического комплекса по поводу перспективы поставок нефти в Беларусь из России и других стран, сообщает БелТА.

Белорусский лидер уточнил, что совещание проводится по результатам телефонных переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись 30 и 31 декабря. Так, в ближайшие часы поручено завершить переговоры по поставке нефти из России и заключить соответствующие контракты для обеспечения бесперебойной работы белорусских НПЗ.

При этом А. Лукашенко также поручил обеспечить доставку нефти из других источников, в частности, из портов на Балтике по железной дороге и рассмотреть возможность альтернативных поставок с использованием нефтепровода «Дружба».

Напомним, 30 и 31 декабря gрезиденты Беларуси и России провели телефонные переговоры и договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу. Уточнялось, что в случае, если до 1 января стороны не успеют договориться, будет действовать компромиссный промежуточный вариант условий поставок. В таком случае для принятия окончательного решения А. Лукашенко и В. Путин встретятся после праздников ориентировочно в середине января.

Тем временем агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что с 1 января поставки нефти в Бларуь могут быть прекращены.
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