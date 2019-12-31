Белорусские банки напуганы оборотами физлиц с токенами

Об этом банки напомнили Администрации ПВТ и попросили разъяснений.





Основную проблему финансовые учреждения видят в том, что в соответствии с Декретом № 8 деятельность по майнингу, приобретению и отчуждению токенов осуществляется физлицами самостоятельно без привлечения других физлиц по трудовым или гражданско-правовым договорам и не является предпринимательской деятельностью.





Банки попросили разъяснить, правомерно ли это, и высказать мнение о закреплении обязанности клиентов, осуществляющих финансовые операции с токенами, представлять минимально необходимые сведения, которые позволят раскрыть суть и характер соответствующего вида деятельности.





Администрация ПВТ ответила, что осуществлять на коммерческой основе сделки с цифровыми знаками (токенами) могут только резиденты ПВТ.





«Полагаем, что физические лица не должны подменять собой функционал резидентов ПВТ, которые осуществляют виды деятельности с цифровыми знаками (токенами) на коммерческой основе», — комментирует заместитель директора Администрации ПВТ Иван Жизневский.





Администрация ПВТ готова принять участие в работе по закреплению «обязанности клиентов, осуществляющих финансовые операции с криптовалютами, в части представления по запросам банков минимально необходимых сведений, позволяющих раскрыть суть и характер соответствующего вида деятельности».