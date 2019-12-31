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Белорусские банки напуганы оборотами физлиц с токенами

Белорусские банки столкнулись с ситуацией, когда клиенты совершают операции с токенами на миллионы рублей. При этом обычный человек не должен сообщать банку ни о происхождении этих средств, ни о характере сделки. А ведь в Беларуси действует законодательство по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем.

Об этом банки напомнили Администрации ПВТ и попросили разъяснений.

Основную проблему финансовые учреждения видят в том, что в соответствии с Декретом № 8 деятельность по майнингу, приобретению и отчуждению токенов осуществляется физлицами самостоятельно без привлечения других физлиц по трудовым или гражданско-правовым договорам и не является предпринимательской деятельностью.

Банки попросили разъяснить, правомерно ли это, и высказать мнение о закреплении обязанности клиентов, осуществляющих финансовые операции с токенами, представлять минимально необходимые сведения, которые позволят раскрыть суть и характер соответствующего вида деятельности.

Администрация ПВТ ответила, что осуществлять на коммерческой основе сделки с цифровыми знаками (токенами) могут только резиденты ПВТ.

«Полагаем, что физические лица не должны подменять собой функционал резидентов ПВТ, которые осуществляют виды деятельности с цифровыми знаками (токенами) на коммерческой основе», — комментирует заместитель директора Администрации ПВТ Иван Жизневский.

Администрация ПВТ готова принять участие в работе по закреплению «обязанности клиентов, осуществляющих финансовые операции с криптовалютами, в части представления по запросам банков минимально необходимых сведений, позволяющих раскрыть суть и характер соответствующего вида деятельности».
Officelife.media
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