На птицефабрике под Шкловом похитили 251 бройлера ради куриного филе

"По данным следствия, вечером 16 декабря двое работников птицефабрики в Шкловском районе, находясь на территории предприятия, незаконно произвели убой и разделку 251 цыпленка-бройлера. Мужчины похитили филе птицы общей массой 80 кг, выбросив тушки цыплят в мусорный контейнер", - отметили в СК.





По информации ведомства, похищенную продукцию работники птицефабрики реализовали своему знакомому, большая часть которой была изъята в ходе осмотра его места жительства.





В результате противоправных действий подозреваемых предприятию причинен ущерб в размере более Br1,7 тыс. В отношении мужчин Шкловским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (кража, совершенная группой лиц) Уголовного кодекса. Расследование продолжается.