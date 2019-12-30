С 1 января вырастут цены на многие марки сигарет

В соответствии с ней, в Беларуси с указанной даты должна измениться стоимость 151 марки табачных изделий.





В частности, подорожает 68 брендов, выпускаемых табачной фабрикой «Неман», 81 бренд, выпускаемый ООО «Табак-инвест» и 2 бренда, ввозимых госпредприятием «Беларусьторг». Стоимость брендов, импортируемых СЗАО «Энерго-Оил», не изменится.





Цены на сигареты увеличатся в диапазоне от 5 до 35 копеек.





На наибольшую величину – 35 копеек – подорожают марки Mac Night Blue, Mac Red, Mac Silver, Mac Gold, Mac Black Comfort, Mac Red Comfort, Mac Gold Compact, Mac Silver Compact, Mac Gold Super Slims, Mac Black Super Slims, Mac Menthol Super Slims.





На столько же увеличится стоимость брендов Kalipso Special Gold Slim, Kalipso Special Gold Super Slim.





Кроме того, появится в продаже и новая марка. А именно: госпредприятие «Беларусьторг» представит табачные изделия Rothmans Demi Mix 3 in 1. Они обойдутся покупателям в 2,50 рубля.