Известный экономист прокомментировал слова первого вице-премьера Дмитрия Крутого о главных успехах белорусской экономики в 2019 году.





– Рост зарплат есть, но этот рост необоснованный, – отметил Леонид Злотников. – Нет продукта, который создала экономика – то есть, в будущем это потребление нужно будет как-то оплатить.





Простой пример: это происходит, когда семья зарабатывает 1000 рублей, а потреблять начинает на 1100 рублей. Откуда взялись эти деньги? Зарплата ведь не выросла, а потреблять стала больше. Так вот когда-то за это придется рассчитаться.





Во-первых, за счет инфляции. Денег у белорусов вроде бы стало больше, и с этими деньгами люди идут на рынок. А количество товаров не увеличилось. Вот и получается рост цен. В результате вся эта якобы увеличенная зарплата просто обесценивается.









По словам экономиста, очень часто белорусы не понимают смысла инфляции, они думают, что действительно у них выросла зарплата.





– Во-вторых, деньги на рост потребления можно взять за рубежом, что тоже происходит. Но одновременно растет и внешняя задолженность. Это как в семье, которая взяла потребительский кредит и просто его проедает. Но ведь все равно же когда-то придется отдавать, – предупреждает Злотников.





Также экономист высказал свое мнение о золотовалютных резервах, которые, по словам вице-премьера, выросли на 28%.





– Беларусь берет кредитов примерно на 2 млрд долларов год. Это позволяет поддерживать потребление на каком-то уровне. Но последние два года мы берем эти деньги под очень высокий процент. Примерно под 7%. В то же время, некоторые российские частные компании берут на мировом рынке заимствования под 2%.





Почему Беларуси приходится платить бешеные проценты за взятые кредиты? Потому что кредиторы считают, что страна находится в нехорошем положении. Кредитный рейтинг у нас низкий – как говорится, «мусорный».





Получается, что мы снова берем практически невозвратные кредиты и все больше запутываемся в эту финансовую пирамиду. И чтобы привлекать кредиты под более низкие проценты, правительство и пытается искусственно накачивать золотовалютные резервы. Но делает это, опять же, за счет заимствований – внешних и внутренних. А если мы наращиваем ЗВР в кредит, то в будущем нам всем придется поджать пояса.









Леонид Злотников подчеркивает: самая главная опасность для Беларуси – это то, что потребление в стране выше возможностей экономики.





– Это очень опасная вещь. Беларусь того момента, как только она стала самостоятельной, всегда использовала инфляцию, чтобы заткнуть дыры. Особенно в тот момент, когда выборы.





Именно поэтому мы отстаем все время от Литвы или Польши. А раньше, после распада СССР, были на одном уровне. А все потому, что Беларусь входит в тройку стран мира с самой высокой инфляцией. С 1995 года, когда Лукашенко пришел к власти, цены у нас выросли в 100 миллионов раз! Вот та цена, которую мы платим за все эти якобы высокие зарплаты, – резюмирует экономист.