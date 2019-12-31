Волковысский мясокомбинат присоединил госпредприятие. Но есть нюанс

все долги ложатся на баланс Волковысского МК, подсчитали миноритарии, пишет Размер собственного капитала «Доброволи» — 916 тыс. рублей, долги — 7,6 млн. То есть плечо выходит более чем 1 к 8 и означает, чтопишет officelife.media





Присоединение прошло путем дополнительного выпуска новых акций. Их количество производилось из расчета: собственный капитал «Доброволи» (916 тыс. рублей), поделенный на номинальную стоимость акций Волковысского МК (15 рублей). Получилось чуть более 61 тыс. новых акций, которые в полном объеме выкупило государство. Другие акционеры к выкупу акций допущены не были. За счет этого государство увеличило свою долю с 58,95% примерно до 63,3%.





Размышляя, над таким результатом, миноритарные акционеры интересуются, почему не были допущены другие акционеры к закрытой подписке? В случае допуска можно было бы сохранить свои доли, внеся определенную сумму и участвуя в выкупе новых акций.





Почему выкуп новых акций производился по номинальной стоимости, а не по стоимости чистых активов?





«Сегодня сумма чистых активов Волковысского мяскомбината составляет приблизительно 195 рублей на акцию. То есть выкуп производился с огромным дисконтом к балансовой стоимости. При выкупе по 195 рублей размытие также происходило бы, но уже не так значительно», — говорит один из акционеров.





Отвечая на эти вопросы руководство Волковысского мясокомбината ссылается на постановление Минфина № 78 от 31.08.2016.









По нему все делаем правильно. Все по закону.

Но здравый смысл говорит об обратном, настаивают миноритарии. Есть небольшое наблюдение. При доле государства в 58,95% «за» по всем повесткам дня проголосовало 60,9%. Чем руководствовались эти дополнительные 2%?





Это говорит о нулевой заинтересованности миноритарных акционеров к происходящему и позволяет достаточно легко проводить такие решения. Хотя их больше 1000.

Несмотря на увеличение долговой нагрузки и размытия долей миноритарных акционеров, предприятие еще может оставаться интересным для инвестирования, так как реорганизация не столь значительно повлияла на общую картину. Однако риски повторения истории достаточно высоки.





Все чаще идут разговоры о различных мерах развития фондового рынка Беларуси — в частности, рынка акций и проведения постепенной приватизации госпредприятий. Все это хорошо, но только ни один инвестор в здравом уме не купит акции за адекватную цену, которая будет устраивать обе стороны, пока сохраняется риск размытия его долей простым присоединением какого-нибудь колхоза. Может, стоит начать с самого постановления № 78?.



