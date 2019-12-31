Карлос Гон подтвердил бегство в Ливан





"Я не скрываюсь от правосудия, а бегу от несправедливости и политического преследования", − заявил он.





Гон подчеркнул, что не собирается "находиться в плену" у японской судебной системы, которая "отказывает людям в их основных правах".





Бывший глава компании добавил, что бегство даст ему возможность начать общаться с прессой.





Ранее в Токийском окружном суде подтвердили, что условия домашнего ареста Гону не изменялись и разрешения на выезд из Японии он не получал.





По данным СМИ, он выехал из страны под чужим именем.





Как сообщал Корреспондент.net, в ноябре прошлого года Гон был арестован в Японии. По данным следствия, он должным образом не задекларировал более 80 миллионов долларов своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год.

Также топ-менеджеру были предъявлены другие обвинения.

В апреле Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест. Ему было запрещено покидать токийскую квартиру и встречаться даже с женой без соответствующего разрешения.





Процесс над 65-летним Гоном должен был начаться весной 2020 года.



