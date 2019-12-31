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Карлос Гон подтвердил бегство в Ливан

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, который находился в Японии под домашним арестом, подтвердил, что прибыл в Ливан. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщило агентство Reuters.


"Я не скрываюсь от правосудия, а бегу от несправедливости и политического преследования", −  заявил он.

Гон подчеркнул, что не собирается "находиться в плену" у японской судебной системы, которая "отказывает людям в их основных правах".

Бывший глава компании добавил, что бегство даст ему возможность начать общаться с прессой.

Ранее в Токийском окружном суде подтвердили, что условия домашнего ареста Гону не изменялись и разрешения на выезд из Японии он не получал.

По данным СМИ, он выехал из страны под чужим именем.

Как сообщал Корреспондент.net, в ноябре прошлого года Гон был арестован в Японии. По данным следствия, он должным образом не задекларировал более 80 миллионов долларов своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год.
 
Также топ-менеджеру были предъявлены другие обвинения.
В апреле Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест. Ему было запрещено покидать токийскую квартиру и встречаться даже с женой без соответствующего разрешения.

Процесс над 65-летним Гоном должен был начаться весной 2020 года.
Korrespondent.net
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