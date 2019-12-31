Дмитрий Крутой рассчитывает на контакт президентов Беларуси и России до конца года, чтобы найти "развязки" по проблемам в интеграции. Об этом он заявил в эфире телеканала "Беларусь-1" в воскресенье. Как пишет Sputnik, первый вице-премьер Беларусирассчитывает на контакт президентов Беларуси и России до конца года, чтобы найти "развязки" по проблемам в интеграции. Об этом он заявил в эфире телеканала "Беларусь-1" в воскресенье.





По его словам, интеграционные вопросы между двумя странами требуют политического решения.





"Три вопроса, которые были обозначены после последней встречи президентов в Санкт-Петербурге, на сегодня остаются. Это газ, нефть и определенные вопросы по налоговой карте. Остальной пакет уже согласован", - сказал Крутой.









"Надеемся, что до конца года будет какой-то контакт на уровне лидеров наших стран, и они определят развязки по этим темам. Аргументации сторон понятны, нужно просто принятие политического решения", - заявил первый вице-премьер белорусского правительства.





По итогам встречи президентов Беларуси и России 20 декабря в Санкт-Петербурге удалось согласовать 28 дорожных карт, остаются несогласованными вопросы нефти, газа и налогов. Всего таких дорожных карт 31.



