+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

У налоговой появится свой флаг

У министерства по налогам и сборам появится собственный флаг, а у сотрудников налоговых органов – форменная одежда. Это предусмотрено указом президента №493.

Флаг представляет собой полотно зеленого цвета с эмблемой налоговых органов в центре, сообщает пресс-служба президента.

Документом также утвержден нагрудный знак отличия. Он будет использоваться для обозначения служебной принадлежности работников налоговых органов к системе министерства, пишет reform.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ
Игорь Масловский
Итоги 2018-2019
Владимир Подгол
Счастье и муки Лукашенко и Путина в Котле
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru