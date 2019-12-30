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Минтранс выдаст разовые «дозволы» для грузоперевозчиков

Министерство транспорта и коммуникаций решило разово выдать двусторонние/транзитные разрешения на поездки в Польшу на первый квартал 2020 года. Решение было принято после встреч с представителям грузоперевозчиков в областных центрах, которые прошли с 24 по 27 декабря.

Разрешения, или «дозволы», выдаются в размере 50% от количества грузовых автомобилей по состоянию на 30 сентября 2019 года, которые используются для международных перевозок, если у перевозчика менее 0,5 разрешений на поездки в Польшу на один грузовик. При этом считаются вместе и транзитные разрешения, и двусторонние и транзитные, пишет reform.by

Минтранс дополнительно обсудит с компетентными госорганами совершенствование контроля за использованием перевозчиками разрешений, а также изменения в порядок выдачи «дозволов».


Беларусские международные перевозчики высказывали недовольство системой распределения «дозволов», которые выдает Польша. Количества разрешений, выданных польской стороной, не хватает не всех желающих. Распределением «дозволов» занимается Минтранс с учетом ряда критериев, в том числе выручки перевозчика. Мелкие перевозчики считают такой порядок несправедливым.
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