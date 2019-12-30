Минтранс выдаст разовые «дозволы» для грузоперевозчиков

Министерство транспорта и коммуникаций решило разово выдать двусторонние/транзитные разрешения на поездки в Польшу на первый квартал 2020 года. Решение было принято после встреч с представителям грузоперевозчиков в областных центрах, которые прошли с 24 по 27 декабря.