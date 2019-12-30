+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Кремль: переговоры по нефти и газу продолжат компании

Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре 30 декабря обсудили вопросы поставок нефти и газа.

Президенты условились, что переговоры по этой теме продолжат компании, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Также президенты обсудили отношения между странами и сотрудничество в рамках Союзного государства.

В завершении разговора Лукашенко и Путин договорились о дальнейших контактах.


Первый вице-премьер Дмитрий Крутой сказал вчера в эфире беларусского телевидения, что вопросы нефти, газа и налогов до сих пор не согласованы в рамках переговоров о программе интеграции. По его словам, для решения этих вопросов необходимо политическое решение. Крутой выразил надежду, что решения будут найдены до конца года.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ
Игорь Масловский
Итоги 2018-2019
Владимир Подгол
Счастье и муки Лукашенко и Путина в Котле
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru