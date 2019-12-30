Белорусы задолжали банкам 13,8 млрд рублей

В сравнении с прошлым годом объем задолженности физлиц вырос на 21,4%.

На долю кредитов в национальной валюте приходилось 13,78 млрд рублей задолженности, а в иностранной валюте долги составляли 15,4 млн долларов, пишет reform.by





Беларусы были должны 5,34 млрд рублей по кредитам на потребительские нужды и 8,377 млрд рублей — по кредитам на финансирование недвижимости, в том числе 8,26 млрд рублей по кредитам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья.









Просроченная задолженность по кредитам составляла всего 35 млн рублей, что на 13,6 млн рублей меньше, чем год назад.