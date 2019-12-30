Каждый, особенно молодёжь, старается, чтобы и дом был хороший, и возле дома красиво.





В день приезда сюда автора этих строк, Василий и Сергей Гананайко как раз занимались затариванием сеток и погрузкой выращенной ими продукции в грузовой автобус, чтобы отвезти в Ольшаны на оптовый рынок.









Капустой у них в этом году было занято порядка 50 соток. Работы с ней немало: купить семена, вырастить рассаду, подготовить почву для посадки, посадить, поливать, обработать от вредителей, прополоть, собрать урожай, придать ему товарный вид, загрузить в сетки, отвезти на оптовый рынок и продать…





Но... Закупочная цена сейчас на позднюю капусту держится на уровне 10 копеек за килограмм.





– Если посчитать все расходы на её выращивание, то, можно сказать, даром отдаём, – заключает Сергей.





С проблемой переизбытка овощей либо отсутствия должного спроса на выращенную продукцию население Столинского района сталкивается регулярно.





Однако руки после неудачного в плане получения прибыли года никто не опускает. Логика здесь проста: не повезло сегодня, повезёт – завтра.





Такому оптимизму можно только позавидовать.