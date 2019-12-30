+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Подарок" от Кремля: за день до нового года о цене на газ так и не договорились

Беларусь и Россия пока не согласовали вопросы по газу, нефти и налогам в рамках программы по "углублению интеграции".


Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.

"Три вопроса, которые были обозначены после последней встречи президентов в Санкт-Петербурге, они на сегодня остаются. Это газ, нефть и определенные вопросы по налоговой карте. Остальной пакет уже согласован", - сказал Крутой в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

"Надеемся, что до конца года еще будет какой-то контакт на уровне лидеров наших стран, и они определят развязки по этим темам. Аргументации сторон понятны, и нужно просто принять политические решения", - цитирует первого вице-премьера interfax.by.


Заметим, однако, что на минувшей неделе в Кремле заявляли, что еще одна встреча Лукашенко и Путина в этому году не планируется.


Тем временем, по заверениям Крутого, в рамках "углубления интеграции" не планируется отказ от белорусского рубля и переход на другую валюту. "Таких переговоров не ведется", - заявил он.

Крутой напомнил, что  в 2019 году Банк развития Беларуси впервые вышел на рынок еврооблигаций, и это является ярким подтверждением востребованности белорусского рубля как долгового инструмента на международных финансовых рынках. 

"Это, кстати, к разговору о доверии к национальной валюте и абсолютно пустым измышлениям в рамках программы интеграции (с Россией  - ИФ) о том, что мы откажемся от белорусского рубля и перейдем на некую другую валюту. Это абсолютная глупость", - добавил он.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ
Игорь Масловский
Итоги 2018-2019
Владимир Подгол
Счастье и муки Лукашенко и Путина в Котле
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.
Павел Севярынец
29 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru