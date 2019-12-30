



Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.





"Три вопроса, которые были обозначены после последней встречи президентов в Санкт-Петербурге, они на сегодня остаются. Это газ, нефть и определенные вопросы по налоговой карте. Остальной пакет уже согласован", - сказал Крутой в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.





"Надеемся, что до конца года еще будет какой-то контакт на уровне лидеров наших стран, и они определят развязки по этим темам. Аргументации сторон понятны, и нужно просто принять политические решения", - цитирует первого вице-премьера interfax.by.





Заметим, однако, что на минувшей неделе в Кремле заявляли, что еще одна встреча Лукашенко и Путина в этому году не планируется.









Тем временем, по заверениям Крутого, в рамках "углубления интеграции" не планируется отказ от белорусского рубля и переход на другую валюту. "Таких переговоров не ведется", - заявил он.





Крутой напомнил, что в 2019 году Банк развития Беларуси впервые вышел на рынок еврооблигаций, и это является ярким подтверждением востребованности белорусского рубля как долгового инструмента на международных финансовых рынках.





"Это, кстати, к разговору о доверии к национальной валюте и абсолютно пустым измышлениям в рамках программы интеграции (с Россией - ИФ) о том, что мы откажемся от белорусского рубля и перейдем на некую другую валюту. Это абсолютная глупость", - добавил он.