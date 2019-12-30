Установлен «мусорный барьер» белорусских предприятий
Ежегодный объем отходов свыше 1000 тонн является своеобразным критическим значением для промышленных предприятий Беларуси.
Если объем отходов становится выше, предприятия стараются больше заниматься их переработкой, пишет Ежедневник.
Об этом говорится в новой работе «Обращение с отходами на промышленных предприятиях Беларуси: когда объем имеет значение», подготовленной специалистами Белорусского экономического исследовательского центра BEROC.
Как отмечают экономисты, самым существенным барьером, связанным с рециркуляцией отходов, для всех категорий предприятий является отсутствие технологий их переработки, при этом его значимость возрастает в зависимости от объема образуемых отходов. Об этом в ходе опроса, проведенном Научно-исследовательским экономическим институтом Министерства экономики в первом квартале 2019 года сообщило 37,1% респондентов, работающих на предприятиях с отходами до 1000 тонн, и 50% респондентов, работающих на предприятиях с отходами свыше 5000 тонн. Очевидно, что чем крупнее промышленное предприятие, тем более разнообразен состав образуемых отходов, и далеко не все из них организация может переработать самостоятельно с помощью собственного технологического оборудования.
Второе место среди сдерживающих факторов по переработке отходов занимает экономическая нецелесообразность. «Однако значимость данного барьера у предприятий с отходами свыше 1000 тонн заметно снижается. Это свидетельствует о том, что при росте количества отходов до определенного объема наступает момент, когда предприятиям становится выгодно их перерабатывать самим», - отмечается в работе.
Экономисты BEROC убеждены, что снятие барьеров, касающихся отсутствия стандартов качества на инновационную продукцию при применении вторичного сырья, а также улучшения законодательной базы, регулирующей отношения в сфере отходов, будет способствовать развитию рынка вторичного сырья и продуктов с его содержанием.
«Промышленные предприятия не видят препятствий для использования отходов по двум основным причинам: либо они не применяют отходы на собственным производстве и поэтому не осведомлены (организации с отходами до 1000 тонн), либо они достаточно успешно наладили систему их использования и продажи (организации с отходами свыше 1000 тонн)», - сделали вывод экономисты.
09:55 30/12/2019
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