Революция на рынке ценных бумаг. Преимущественное право исполкомов на покупку акций все же хотят отменить
Теперь оно мешает государству.
Как пишет "Экономическая газета", Министерство финансов подготовило проект комплексного нормативного акта на уровне Президента для развития рынка ценных бумаг. В ближайшее время он будет вынесен на общественное обсуждение. Упомянутое нововведение необходимо для нормальной торговли госпакетами акций на бирже. Речь идет также о целом блоке нововведений, включая налоговые льготы.
О подробностях новой законодательной инициативы рассказал в рамках специализированного семинара о тенденциях и направлениях развития отечественного фондового рынка директор Департамента по ценным бумагам Минфина Алексей Красинский.
Документ должен отменить преимущественное право местных исполнительных комитетов на покупку акций, находящихся в госсобственности, а также активизировать продажи госпакетов акций через биржу. Из-за этого требования акционер АО, которое попадает в данную категорию, прежде чем продать свои акции на бирже, должен сначала направить предложение об их приобретении местному органу исполнительной власти.
И только после отказа исполкома от такой покупки акционер имеет право продать акции другому участнику рынка по цене не ниже той, которая была предложена государству. В 90% случаев исполкомы отвечают отказом, но ожидание этого отказа занимает от 2 до 3 месяцев, что существенно затрудняет продажу акций.
Алексей Красинский подчеркнул, что количество акций, которые подпадают под действующее право местных властей, неуклонно снижается, однако согласно законодательству любое акционерное общество с госдолей может пополнить этот список.
Что касается продажи госпакетов акций через биржу, ее планируют начать в 2020 г.
09:26 30/12/2019
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