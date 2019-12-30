Вадим Николаенко был главным архитектором Минской области с декабря 2016 года. Правда, формально эта должность называется — заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома. По словам собеседников портала, он ушел с поста сам и это не связано с недавней сменой руководства области, главой которой стал бывший первый вице-премьер Александр Турчин.





Что же касается Вадима Николаенко, то в свои 43 года он имеет солидный опыт. Закончил БНТУ и Академию управления, а в архитектуре с 2003 года. Работал в числе прочего главным архитектором Советского и Центрального районов Минска, а также заместителем главного архитектора столицы и замглавы администрации Советского района. Был также главой Совета главных архитекторов регионов Беларуси.





О каких проблемах открыто говорил Николаенко





На должности главного архитектора Минской области Николаенко активно продвигал тему рационального и комплексного развития городов-спутников, а также формирования минской агломерации. Кроме того, он открыто говорил о ряде проблем в отрасли.





Например, Николаенко всегда выражал свою позицию по поводу того, что у архитекторов сейчас мало не только неформального влияния, но и формальных функций. Например, сейчас много функций по выделению и формированию участков перешло землеустроительной службе.





— Нам сегодня нужно проектировать под ту землю, которую нам нарезали без нашего же участия, — говорил в 2019 году Николаенко.





Кроме того, экс-чиновник указывал и на ту проблему, что с недавнего времени в Беларуси практически не осталось должностей главных архитекторов как таковых. Как правило, в исполкомах эти люди занимают должности замов или специалистов в отделах по строительству или ЖКК, которые возглавляют строители или коммунальники. При такой раскладке большого влияния они там не имеют.





— Ведь архитектор — это зодчий, «главный строитель». Он задумывает проект, а строители реализуют его в натуре. Что мы видим сегодня? Архитектор всегда немного в оппозиции со строителями, финансистами и всеми остальными. В противном случае мы повсеместно будем иметь безликие серые дома, которые выполнены типовым способом. А мы ведь хотим, чтобы города были красивыми, и именно для этого архитекторам необходимо давать свои рекомендации, высказываться, может, даже и в пику кому-то. А у нас как произошло? Главные архитекторы стали в лучшем случае заместителями руководителей, которые в абсолютном большинстве — строители. На практике это означает, что мы сегодня не имеем права оспаривать те или иные решения: соглашайся — или тебя уволят, — говорил в 18 году Николаенко.





Он также признавал проблему с квалификацией некоторых специалистов и не всегда правильную работу с людьми.





— Сейчас общественность — давайте говорить честно — не та, что 2−3 года назад. Люди готовятся к обсуждениям новых проектов строительства и порой знают нормы лучше специалистов. Что делает человек неподготовленный? Старается уйти от разговора. Я не сомневаюсь в правильности нынешнего генплана тех же Боровлян, но «косяки», всплывающие там, — результат недоработки специалистов, которые много лет назад занимались планированием территории, и тех, кто долгое время уклонялся от честного диалога с жителями. Чтобы встречаться с людьми и смотреть им в глаза, надо понимать, о чем говоришь, и апеллировать к цифрам, фактам, аргументам, — говорил он в 2017 году.









А что не так с должностью главного архитектора?





Сейчас должность главного архитектора Минской области вакантна. Но, судя по опыту полугодового поиска главного архитектора столицы, ее займут явно не завтра.





Проблема заключается в том, что главный архитектор — не самая завидная должность с точки зрения соотношения ответственности и оплаты труда. Как мы уже не раз писали, архитекторы часто не принимают каких-то глобальных решений, но потом несут за эти (чужие) решения ответственность.





Условно говоря, если инвестор хочет освоить какой-нибудь участок, он зачастую действует следующим образом: присматривает землю, заказывает эскиз проекта, идет с этим эскизом наверх и рассказывает, какое хорошее здание построит. Если там соглашаются, то мнение главного архитектора уже никто не спрашивает. А спорить с нанимателем — себе дороже. Когда же этот объект начинает критиковать общественность — бочки катятся в первую очередь на главного архитектора.





В маленьких же районных центрах влияния у архитекторов еще меньше. Это происходит из-за отсутствия разных центров силы в тамошней вертикали, отсутствия публичной дискуссии и волюнтаристских методов управления. Далеко ходить не надо, достаточно почитать наши репортажи из суда над экс-главой Браславского района.