Аккумуляторный завод под Брестом законсервируют

По словам правозащитника, последние два дня с завода активно что-то вывозят. И как объяснил заместитель главы администрации Александр Шукайло, здание просто готовят к консервации. Поэтому оттуда вывозят сырьё и полуфабрикаты.





В ближайшее время должны подготовить проект консервации, в котором пропишут, как это сделать и на какой период. Максимальный срок консервации – 3 года.





Но дальнейшая судьба завода никому неизвестна: в будущем, после возврата средств в инновационный фонд, могут объявить о банкротстве, могут продать другому инвестору. Также возможен вариант, что после расконсервации попробуют ввести в эксплуатацию.