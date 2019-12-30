Аккумуляторный завод под Брестом законсервируют
АКБ «АйПауэр» готовят к консервации, сообщил правозащитник Роман Кисляк. Об этом он узнал в СЭЗ «Брест» – аккумуляторный завод является ее резидентом.
По словам правозащитника, последние два дня с завода активно что-то вывозят. И как объяснил заместитель главы администрации Александр Шукайло, здание просто готовят к консервации. Поэтому оттуда вывозят сырьё и полуфабрикаты.
В ближайшее время должны подготовить проект консервации, в котором пропишут, как это сделать и на какой период. Максимальный срок консервации – 3 года.
Но дальнейшая судьба завода никому неизвестна: в будущем, после возврата средств в инновационный фонд, могут объявить о банкротстве, могут продать другому инвестору. Также возможен вариант, что после расконсервации попробуют ввести в эксплуатацию.
08:49 30/12/2019
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