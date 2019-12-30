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Прогноз по валютам: сколько будут стоить доллар и евро на Новый год

Как в Беларуси валюты встретят Новый год? Каких курсов можно ожидать от российского рубля, доллара и евро в первые дни января? Об этом в комментарии Myfin.by рассказал старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

– На внешних валютных рынках за прошедшую неделю изменения были небольшие. Пара евро/доллар за неделю не изменилась вообще и осталась у отметки 1,1120. А российский рубль продолжил укрепляться.

Доллар к российскому рублю подешевел с 62,3 до 62 ровно, или на 0,6%. Евро снизился с 69,3 российского рубля до 69 ровно, или на 0,5%.

К белорусскому рублю вновь подорожали сразу три валюты: доллар и евро в меньшей степени, а российский рубль – в большей.

Доллар подорожал на 0,32%, евро - на 0,37%. Российский рубль вырос на 0,88%.

Валютная корзина в результате подорожала на 0,61%. Это уже шестая неделя подряд, когда белорусский рубль снижается к валютной корзине.
Можно отметить, что в пятницу российский рубль достиг очередного максимума с начала года.

На этой неделе доллар и евро могут продолжить свой рост к белорусскому рублю и сделают это достаточно скромно. Российский рубль может вырасти заметнее.

Доллар может подорожать до 2,11 белорусского рубля,

евро - до 2,35 белорусского рубля,

а российский рубль - до 3,43 белорусского рубля за 100 российских.
Myfin.by
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