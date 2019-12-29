Просроченные долги промышленных предприятий выросли почти на четверть

Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета, сообщает "Белсат"





С начала года рост просроченной задолженности составил 22,9%, за октябрь – на 3%.





Общая задолженность составила Br 41,82 млрд, что на 1,6% меньше, чем на 1 января и на 1,4% меньше, чем на 1 октября.









Просроченная кредиторская задолженность за 11 месяцев уменьшилась на 8% до Br 3,34 млрд, а в октябре увеличилась на 1,9%.





Просроченная дебиторская задолженность увеличилась с 1 января на 0,2% и на 1 ноября составила Br 4,6 млрд (за октябрь она снизилась на 1,7%).