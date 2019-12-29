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Просроченные долги промышленных предприятий выросли почти на четверть

Просроченная задолженность промышленных предприятий Беларуси по кредитам и займам на 1 ноября составила Br 1,73 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета, сообщает "Белсат".

С начала года рост просроченной задолженности составил 22,9%, за октябрь – на 3%.

Общая задолженность составила Br 41,82 млрд, что на 1,6% меньше, чем на 1 января и на 1,4% меньше, чем на 1 октября.


Просроченная кредиторская задолженность за 11 месяцев уменьшилась на 8% до Br 3,34 млрд, а в октябре увеличилась на 1,9%.

Просроченная дебиторская задолженность увеличилась с 1 января на 0,2% и на 1 ноября составила Br 4,6 млрд (за октябрь она снизилась на 1,7%).
Источник: МГ / АА, belsat.eu
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