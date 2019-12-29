«Белагропромбанк» получит акции сельхозпредприятия вместо долгов

В соответствии с документом будет произведена реструктуризация задолженности ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского» перед «Белагропромбанком» в размере более 17,2 млн рублей.





Банку вместо возврата долга будут переданы 172 315 акций сельхозпредприятий стоимостью 100 рублей каждая. Сейчас они находятся в собственности Кировского районе. Таким образом, банк станет владельцем доли 51,3% уставного фонда предприятия.





В целом обязательства по долгосрочным кредитам и займам, а также лизинговым платежам «Рассвета» на начало этого года составил 25,8 млн рублей. В 2018 году предприятие показало выручку в почти 33,2 млн рублей и зафиксировало чистую прибыль в 501 тыс. рублей.



