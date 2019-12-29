Брест: инвестиции отстают, убытки растут

Не получается выполнить задание и по экспорту услуг, пишет "Вечерний Брест ". Речь об этом шла на сессии городского Совета, где подводились предварительные итоги социально-экономического развития.





На данную проблему также обратил внимание помощник президента РБ, инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. По его мнению, во многом результатом этой ситуации стало большое количество предприятий с низкой (до 5%) рентабельностью - таковых в Бресте порядка 46%. Стабильным остается и рост чистых убытков хозяйствующих субъектов - так в уходящем году они выросли с 35 до 85 млн рублей.





По мнению руководителя города, основным драйвером для решения этой проблемы может стать развитие IT-кластера, способного генерировать высокую прибыль и создавать высококвалифицированные рабочие места.