«Предполагать, что Беларусь начнет покупать альтернативную нефть в 2020 или 2021 году я бы пока не стал, и не сильно был бы оптимистичен в таких прогнозах», — сказал Гавриленко.





По его словам, если Минск захочет серьезно подойти к вопросу транспортировки нефти по маршруту Одесса-Броды-Мозырь, переговорный процесс нужно начинать за год до начала самих работ.





«Необходимо конкретное техническое задание: какой объем нефти, какие сорта, какие режимы. Тогда мы на основании их официального заявления подготовим технологическую карту действий, чтобы все стороны понимали намерения, ответственность и экономические результаты всей этой истории», — пояснил Гавриленко.





Глава «Укртранснафты» также отметил, что белорусской стороне предложили предоставить расчеты, которые позволят Киеву оценить перспективу давальческой переработки нефти на Мозырском НПЗ, минимум, для двух сортов — аналогов Azeri и Urals. И если Украина увидит в этом экономическую целесообразность, то будет вести разговор о поставках нефти для давальческой переработки, как силами дивизиона «Нефть», так и другими игроками рынка, которые захотят воспользоваться маршрутом Одесса-Броды-Мозырь.





Ранее скептицизм по поводу намерений президента Лукашенко организовать поставки в Беларусь альтернативной российский нефти высказал глава «Транснефти» Николай Токарев.





«Видимо, скорее всего, характер политический всех этих заявлений [Лукашенко], потому что по экономике они не проходят. На мой взгляд, эти заявления требуют серьезной экономической проработки. Никто не станет делать то, что нерационально с точки зрения выгоды для страны», — сказал Токарев.