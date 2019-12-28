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Акция от БЖД: в новогодние праздники будут скидки на билеты в Россию

В период новогодних праздников и школьных каникул Белорусская железная дорога ввела специальное тарифное предложение по отдельным поездам в российском направлении, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-центре БЖД.

Данное предложение предусматривает скидку от 10% к общей стоимости проезда (в зависимости от расстояния следования) на места, которые останутся не реализованы в свободной продаже при условии их оформления за трое суток и менее с учетом даты отправления. Речь идет о билетах на поезда № 1 Москва–Минск (отправление 31 декабря), № 2 Минск–Москва (31 декабря и 1 января), № 25 Москва–Минск–Гродно (с 6 по 8 января), № 26 Гродно–Минск–Москва (с 28 декабря по 1 января), № 52 Брест–Минск–Санкт-Петербург (31 декабря), № 95 Москва–Брест (31 декабря и с 6 по 8 января).


К этому дисконту не применяются скидки/надбавки в зависимости от сроков (глубины) продажи и при одновременном оформлении проезда «туда» и «обратно».
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