Акция от БЖД: в новогодние праздники будут скидки на билеты в Россию

Данное предложение предусматривает скидку от 10% к общей стоимости проезда (в зависимости от расстояния следования) на места, которые останутся не реализованы в свободной продаже при условии их оформления за трое суток и менее с учетом даты отправления. Речь идет о билетах на поезда № 1 Москва–Минск (отправление 31 декабря), № 2 Минск–Москва (31 декабря и 1 января), № 25 Москва–Минск–Гродно (с 6 по 8 января), № 26 Гродно–Минск–Москва (с 28 декабря по 1 января), № 52 Брест–Минск–Санкт-Петербург (31 декабря), № 95 Москва–Брест (31 декабря и с 6 по 8 января).









К этому дисконту не применяются скидки/надбавки в зависимости от сроков (глубины) продажи и при одновременном оформлении проезда «туда» и «обратно».



