+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Пожар в ОАО "Мостовдрев": в отношении начальника центральной лаборатории возбуждено уголовное дело

После пожара на предприятии в отношении начальника центральной лаборатории ОАО "Мостовдрев" возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Пожар в лаборатории ОАО "Мостовдрев" произошел днем 20 декабря. Люди не пострадали. Однако было повреждено имущество предприятия, в том числе огнем уничтожена электромеханическая универсальная испытательная машина стоимостью более Br35 тыc. Следователями в тот же день осмотрено место происшествия, опрошены работники организации, изъята документация по вопросам пожарной безопасности.

Мостовским районным отделом Следственного комитета в отношении начальника центральной лаборатории возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.304 (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере) УК. Проверяются и другие возможные причины произошедшего.

"Окончательная правовая оценка действиям ответственного лица будет дана после получения заключения пожарно-технической экспертизы, проведения всех необходимых следственных и иных процессуальных действий, а также при наличии причинной связи между нарушением правил пожарной безопасности и наступившими последствиями", - отметила Инна Позняк. Расследование уголовного дела продолжается.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Счастье и муки Лукашенко и Путина в Котле
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.
Павел Севярынец
29 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Михаил Пастухов
Граждане, вступайте в Грамаду!
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о ловушках Китая, Путина и АГЛ


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru