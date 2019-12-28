В Поставах открыли памятник известному белорусскому финансисту

Памятник Антонию Тизенгаузу в Поставах. Фото: Алексей Ластовский





Памятник установлен возле дворца Тизенгауза по Советской улице. Вес бронзовой скульптуры — 600 кг.





Автор проекта — скульптор Александр Финский.





Антоний Тизенгауз родился в 1733 году на территории современного Дятловского района в семье влиятельного могната Бенедикта Тизенгауза.





С 1765 года — литовский надворный подскарбий, гродненский староста. Тизенгауз попытался возродить могущество Речи Посполитой, которая тогда находилась в кризисе. Он основал в предместьях Гродно более десяти фабрик. Однако там работали крепостные крестьяне, поэтому предприятия не приносили доходов.





Также был известен как меценат. В 1772 году был построен Театр Тизенгауза (теперь в этом здании работает Гродненский театр кукол).





В итоге в 1780-м Тизенгауз был отправлен в отставку. Он переехал в Поставы. Туда же была переведена театральная школа, балетная труппа и часть капеллы (придворного оркеста). Скончался в 1785 году.