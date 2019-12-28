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Россельхознадзор обвиняет две белорусские фирмы в ложном транзите

Россельхознадзор заявляет, что поймал две белорусские фирмы на схемах ложного транзита. Речь идет о поставках из Беларуси через Россию в Казахстан и Кыргызстан.

Мониторинг Россельхознадзора выявил, что белорусские фирмы ООО "Ресурс-2020" и ООО "КРТЛМЯС" занимались незаконными поставками белорусской продукции на российский рынок. Продукция якобы шла в Казахстан и Кыргызстан, но до этих стран не доходила, пишет euroradio.fm .

В связи с этим с 28 декабря поставки из этих фирм через Россию в Армению, Казахстан и Кыргызстан будут пропускать только после подтверждения государственных ветслужб этих стран, что они намерены принять указанную продукцию.
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