Большинство экспертов прогнозирует снижение цен на нефть в 2020 году





Большинство аналитиков все же склоняются к тому, что нефть будет дешеветь, и вряд ли сможет удержаться существенно выше среднего уровня ноября текущего года - $63 за баррель.





Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник составляет $67,12 за баррель.





Согласно декабрьскому прогнозу Службы энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США, средняя цена Brent в 2020 году составит $61 за баррель по сравнению с $64 за баррель в 2019 году. Цена WTI будет ниже Brent в среднем на $5,5 за баррель, прогнозируют в EIA.





Ожидания EIA, что средние цены на нефть в 2020 году будут ниже, чем в 2019 году, основаны на прогнозе роста мировых запасов, особенно в первом полугодии следующего года.





Крупнейшие производители пытаются переломить тенденцию к снижению цен. В начале декабря страны ОПЕК+ договорились дополнительно уменьшить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), благодаря чему, общий объем сокращения по сравнению с октябрем 2018 года достигнет 1,7 млн б/с. Саудовская Аравия согласилась отдельно снизить добычу еще на 400 тыс. б/с, в связи с чем, общий объем сокращения с 1 января 2020 года достигнет 2,1 млн б/с.





Многие эксперты, однако, ставят под сомнение возможность достижения этой цели, поскольку не уверены в том, что, например, Нигерия и Ирак будут полностью выполнять условия соглашения.





Японский банк Mitsubishi UFJ ожидает "небольшого избытка предложения нефти на мировом рынке - порядка 300 тыс. б/с - в следующем году". В своем недавнем докладе MUFJ сообщил о сохранении прогнозов для цен на нефть Brent и WTI в 2020 году на уровне $59 за баррель и $55 за баррель соответственно.





Институт международных финансов в Вашингтоне (Institute of International Finance, IIF) также не ожидает роста цен на нефть в следующем году, считая, что дополнительного сокращения добычи странами ОПЕК+ на 500 тыс. баррелей в сутки будет недостаточно, чтобы избежать избытка предложения на рынке.





При сохранении высоких объемов производства нефти в США, Канаде и Бразилии одновременно с недостаточно четким выполнением условий соглашения о сокращении добычи странами ОПЕК+, а также снижении мирового спроса, глобальные запасы будут расти в 2020 году, говорится в декабрьском докладе IIF.





"В связи с этим, мы ожидаем, что средняя цена Brent опустится до $60 за баррель в 20 году по сравнению с $64 за баррель в 2019 году", - отмечают в IIF.





Некоторые аналитики, однако, видят возможность роста цен на нефть в следующем году.





Эксперты Bank of America отмечают, что выполнение странами ОПЕК+ условий новой сделки одновременно с другими положительными экономическими событиями, в том числе, торговым соглашением США и Китая, может привести к подъему цены Brent до $70 за баррель раньше, чем ожидается.





В то же время, эксперты BofA признают, что странам ОПЕК+ будет сложно достичь поставленной цели сокращения добычи.





JPMorgan, в свою очередь, повысил прогноз средней стоимости Brent на 2020 год до $64,5 за баррель с $59 за баррель. В 2021 году инвестбанк ожидает снижения цены до $61,5 за баррель.



