Фраза года: «Зарплата и работа? Все плохо, как и везде»

В Шарковщине и Браславе, Копыле и Мяделе, Кореличах и Белоозерске на вопрос о работе и зарплатах отвечают практически одинаково: все плохо, как и везде, наверное, пишет gazetaby.com





Обещания «всем по пятьсот» (долларов), давно ставшие мемом, уже не вызывают былых эмоций. Да и как иначе, если зарплата в 500 рублей многими расценивается, как очень даже неплохая. А в деревнях и 350 — за счастье. В том числе для доярок, встающих на работу в 4 утра и приходящих домой ближе к ночи.









В райцентрах на вопрос о том, кому живется неплохо, чаще всего кивают в сторону райисполкома или местного ЖКХ. Довольными в большинстве случаев оказываются пенсионеры. Но и те больше не рассказывают, как раньше, о том, как умудряются помогать детям и внукам.





В деревнях стремительно исчезает былой уклад: закрываются школы, почтовые отделения, ФАПы, на место магазинов приходят автолавки, в том числе и частные.





Везде, где довелось побывать в этом году, у местных жителей не осталось надежды на колхозы. Многие нарекают на власти за безуспешные попытки реанимировать хозяйства былыми методами.









— Колхоз был раньше крепкий. Но знаете, как это у нас бывает. Присоединили к нему полуживое хозяйство, и оба стали полуживыми. Кто это все придумал? Теперь объединили все в холдинги, как в том же Глубоком, и все начало сыпаться, — стандартный рассказ жителя Занарочи, что в Мядельском районе.





Похожие истории я слышал и в Витебской области, и в Брестской.





Впрочем, пример деревни Васюки в Шарковщинском районе показал, что село может вполне благополучно жить и без колхоза.





Еще одно наблюдение. Многие из тех, кто перестал надеяться на государство, уезжают из сел и городков. Кто в Минск, кто в областной центр. И все больше белорусов едут в поисках работы за границу.





В поездках по Беларуси встречались и те, кто видит в упадке старой системы определенный шанс. Как, например, бывший учитель из Шарковщины. Игорь Демидович считает, что людям нужно перестать жаловаться на жизнь и понять главное:





— Не будет больше по-старому. Денег нет, нужно самим устраивать свою жизнь. Люди привыкли, что государство должно им давать работу и платить зарплаты. Но корень проблемы не в руководителях, а в нас самих. В первую очередь от нас зависит, как мы будем жить.



