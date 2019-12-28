В 2018 году проходка составила 137,5 тыс. метров.





"Еще в августе из-за ускорения по проходке заказчик пересмотрел нашу первоначальную производственную программу. Она изменилась в сторону увеличения – со 150 тысячи метров до 156,5 тысяч метров. Но мы превзошли и эти цифры", - отметили в пресс-службе.





В 2020 году планируется пробурить 160,25 тыс. метров горных пород, в том числе 124,1 тыс. метров – эксплуатационное бурение, 36,2 тыс. метров – поисково-разведочное. В следующем году будет построена 51 скважина.









ПО "Белоруснефть" создано на базе открытого в 1965 году Речицкого укрупненного нефтепромысла. В настоящее время принадлежащий государству холдинг включает предприятия по добыче нефти и газа на территории Беларуси, России, Венесуэлы и Эквадора, предприятия геологоразведки и нефтесервиса, инжиниринговых и научно-исследовательских работ. "Белоруснефть" также является крупнейшим оператором АЗС в Беларуси и национальным оператором по развитию электрозаправочных станций.





В 2018 году "Белоруснефть" увеличила добычу нефти на 1,2% по сравнению с предыдущим годом - до 1,67 млн тонн. В 2019 году добыча нефти вырастет до 1,69 млн тонн. В 2020 году компания планирует добыть на территории республики 1,7 млн тонн нефти.



