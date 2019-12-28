+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Белоруснефть" сообщила о рекордной проходке за всю историю бурения в Беларуси

ПО "Белоруснефть" по итогам 2019 года пробурит более 161 тыс. метров горных пород, что является абсолютным рекордом предприятия с 1975 года, сообщилиагентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе предприятия.

В 2018 году проходка составила 137,5 тыс. метров.

"Еще в августе из-за ускорения по проходке заказчик пересмотрел нашу первоначальную производственную программу. Она изменилась в сторону увеличения – со 150 тысячи метров до 156,5 тысяч метров. Но мы превзошли и эти цифры", - отметили в пресс-службе.

В 2020 году планируется пробурить 160,25 тыс. метров горных пород, в том числе 124,1 тыс. метров – эксплуатационное бурение, 36,2 тыс. метров – поисково-разведочное. В следующем году будет построена 51 скважина.


ПО "Белоруснефть" создано на базе открытого в 1965 году Речицкого укрупненного нефтепромысла. В настоящее время принадлежащий государству холдинг включает предприятия по добыче нефти и газа на территории Беларуси, России, Венесуэлы и Эквадора, предприятия геологоразведки и нефтесервиса, инжиниринговых и научно-исследовательских работ. "Белоруснефть" также является крупнейшим оператором АЗС в Беларуси и национальным оператором по развитию электрозаправочных станций.

В 2018 году "Белоруснефть" увеличила добычу нефти на 1,2% по сравнению с предыдущим годом - до 1,67 млн тонн. В 2019 году добыча нефти вырастет до 1,69 млн тонн. В 2020 году компания планирует добыть на территории республики 1,7 млн тонн нефти.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Счастье и муки Лукашенко и Путина в Котле
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.
Павел Севярынец
29 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Михаил Пастухов
Граждане, вступайте в Грамаду!
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о ловушках Китая, Путина и АГЛ


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru