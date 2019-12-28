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Forbes назвал самых разбогатевших за год российских бизнесменов

Пять участников рейтинга самых богатых бизнесменов России за год суммарно увеличили свои состояния на 27 млрд долларов, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на журнал Forbes.

Лидером по годовой прибавке оказался Владимир Потанин (цветная металлургия) — плюс 7,8 млрд долларов, или треть от своего состояния. Оно на 24 декабря оценивалось в 23,8 млрд долларов.

Леонид Михельсон (газ, нефтехимия) стал богаче на 5,9 млрд долларов и сохраняет общее лидерство (27 млрд долларов) в рейтинге самых богатых бизнесменов России.


Результат годовых бизнес-стараний Вагита Алекперова (нефть, инвестиции) — плюс 5,3 млрд долларов. Его состояние достигло 23,8 млрд долларов.

У Геннадия Тимченко (газ, нефтехимия, строительство, логистика, инвестиции) состояние за год увеличилось на 4,1 млрд долларов — до 22,7 млрд.

Алексей Мордашов (черная и цветная металлургия, туризм, машиностроение) благодаря прибавке за год 3,8 млрд долларов теперь обладает 20,2 млрд долларов.
Андрей Гаврон
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