Какие изменения ждут белорусов с начала нового года?

Об этом Myfin.by рассказывает в традиционном обзоре.

Вырастет базовая величина

Базовая величина изменится с 1 января 2020 года–с 25,5 рубля до 27 рублей. Ее в Беларуси повышают раз в год – с 1 января. Соответственно, вырастут размеры пошлин, сборов и штрафов, которые привязаны к базовой.





Увеличение базовой величины с 1 января 2019 года составило 1 рубль – с 24,5 до 25,5 рубля.

Повысится «минималка»

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Беларуси составит 375 рублей (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2019 г. № 582).





Минимальную заработную плату повышали в январе 2019 до 330 рублей.





Обмен старых денег только в Нацбанке

В Беларуси «старые» денежные знаки можно будет обменять на «новые» только в Национальном банке Республики Беларусь. Сделать это можно будет с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года включительно по адресу: г. Минск, ул. Толстого, 6. Обмен производится без ограничений и взимания комиссионного вознаграждения.





С 1 января 2022 года денежные знаки образца 2000 года станут недействительными.

Провозить бытовую технику через таможню станет дешевле

С 1 января 2020 года при ввозе товара на территорию ЕАЭС понятие «неделимый товар»не будет применяться. При ввозе в Беларусь крупной бытовой техники можно будет сэкономить на таможенных платежах.

Таможенную пошлину на посылки снизят

В странах ЕАЭС с 1 января 2020 года снизят лимиты беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях до 200 евро и 31 килограмма в месяц. Это предусмотрено решением ЕЭК по поэтапному сокращению норм. При этом со следующего года в 2 раза сократится таможенная пошлина за перевес посылок.

Вступит с силу новый Трудовой кодекс

В Беларуси в новом году вступят в силу изменения в Трудовой кодекс. Среди новшеств, в частности, увеличение выходного пособия (при увольнении из-за неполного рабочего времени), возможность во время отпуска трудиться по совместительству полный рабочий день или смену. Отцы по желанию смогут взять отпуск до 14 дней при рождении в семье ребенка. Предусматривается также гарантия занятости для добросовестных работников - заключение с ними долгосрочных контрактов.

Начнет действовать обновленный Жилищный кодекс

С 1 января 2020 года будет действовать обновленный Жилищный кодекс. Документ регулирует ряд вопросов в жилищных отношениях, упрощает управление совместным имуществом. Основные изменения также связаны с проведением ремонта жилищного фонда, в том числе с функционированием счетов, на которых аккумулируется плата за капремонт. Предусматривается компенсация за непригодное для проживания жилье и новшества для очередников и другие и изменения.

Подорожают услуги ЖКХ

Стоимость жилищно-коммунальных услуг в следующем году традиционно повысится на $5 в эквиваленте. В 2019 году повышение тарифов проводилось в два этапа.

Увеличится пенсионный возраст

В 2020 году на 6 месяцев увеличится возраст выхода на пенсию и минимальный страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии. Пенсионный возраст для мужчин составит 62 года, для женщин – 57 лет. Минимальный страховой стаж составит 17,5 года.





Продлена программа семейного капитала

Программу семейного капитала продлили до 31 декабря 2024 года. Семейный капитал будут назначать в рублях (базовый размер - 22,5 тыс. рублей). Деньги можно использовать на улучшение жилищных условий, получение образования и оплату лечения, формирование накопительной пенсии матери, оплату стоматологических услуг.

Изменится стоимость шенгенской визы

Ожидается, что в январе 2020 года может быть подписано соглашение с ЕС по упрощению визового режима и реадмиссии. В результате шенген для белорусов подешевеет до 35 евро. Но надо иметь в виду, что до вступления в силу этого соглашения начнет действовать новый Визовый кодекс ЕС и стоимость шенгенских виз вырастет с 60 до 80 евро (со 2 февраля 2020 года).

Запрет на лов налима вводится в Беларуси

В рыболовных угодьях запрет на лов налима будет действовать с 25 декабря по 28 февраля, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов.





За нарушение запрета придется заплатить штраф в 27 базовых величин (в настоящее время 1 базовая - 25,5 рубля, с 1 января – 27 рублей).







